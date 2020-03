Coronavirus, chiude il cimitero di Monreale

Tutti i funerali dovranno svolgersi in forma assolutamente privata

MONREALE, 16 marzo – A seguito dell’ordinanza numero 5 del 13 marzo 2020 del Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, che all’articolo 2, comma 8 dispone la chiusura dei cimiteri, l’amministrazione comunale presieduta dal sindaco Alberto Arcidiacono ha dato disposizione di chiudere al pubblico il cimitero comunale di Monreale.

L’assessore Geppino Pupella ha comunicato al personale che é impegnato nei servizi cimiteriali di lavorare all'interno per garantire i servizi e potere fare svolgere le attività esclusivamente per i funerali che dovranno svolgersi in forma privata.