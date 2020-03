Rifiuti, personale in ferie forzate, da domani orario ridotto per i punti di raccolta

Sono garantiti tutti i servizi tranne quello di ritiro ingombranti e decespugliamento

MONREALE, 18 marzo – Cambiano gli orari di conferimento dei rifiuti presso i punti di raccolta della circonvallazione, di Aquino e di Fiumelato. Da domani l’apertura sarà effettuata dalle 7 alle 12. Lo comunica il responsabile della raccolta della New System Service, Fabio Adimino.

La riduzione d’orario è dovuta al fatto che l’azienda, per ragioni facilmente comprensibili, ha messo in ferie forzate una parte del personale. Attualmente, dei 79 in forza alla ditta che cura il servizio di smaltimento rifiuti per conto del Comune di Monreale, una ventina sono stati costretti a rimanere a casa.

Nel frattempo, gli operai, dopo che la ditta ha fornito i prodotti, hanno provveduto a sanificare i mezzi. La stessa ditta fa sapere che al momento sono garantiti tutti i servizi, tranne quello del ritiro degli ingombranti e quello di decespugliamento.