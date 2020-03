Stasera secondo appuntamento con #Parliamone, al centro della discussione la ''scuola a distanza''

Nuova puntata con il format di Monreale News a partire dalle ore 21

MONREALE, 20 marzo – Dopo l’ottimo riscontro della prima puntata, seguita da migliaia di persone, torna stasera (ore 21) l’appuntamento con #Parliamone, il format online realizzato dalla redazione di Monreale News. Anche questa volte al centro della discussione ci saranno le problematiche legate al contagio da coronavirus. Stasera, però, parleremo essenzialmente di scuola.

Cancelli chiusi, come è noto, in tutte le scuole d’Italia, ma l’attività educativa non si ferma e va avanti grazie alla tecnologia dei nostri giorni, con la cosiddetta formazione a distanza. Sulla nostra pagina facebook, rigorosamente in videoconferenza, in ossequio alle disposizioni governative, parleremo del grande sforzo prodotto da moltissimi insegnanti, che, con impegno encomiabile stanno adoperandosi, ben oltre i normali orari di lavoro, per non far trascorrere in maniera infruttuosa ai propri studenti questo triste periodo di assenza delle lezioni, che – come sembra - si protrarrà ben oltre le previsioni iniziali.

Ma parleremo anche delle difficoltà cui questo sistema va incontro, di quelle riscontrate dagli alunni e dalle loro famiglie. A farci compagnia saranno tre dirigenti scolastici del territorio: Patrizia Roccamatisi, che sta a capo della “Margherita di Navarra”, Francesca Giammona, dirigente della “Morvillo e Giuseppe Russo, preside dell’ “Emanuele Armaforte” di Altofonte.