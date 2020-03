''I colori della speranza'', il municipio si tinge di tricolore

Gioco di luci sul Palazzo di Città in un momento triste per tutta la comunità

MONREALE, 20 marzo – “I colori della speranza. Il desiderio di tornare a vivere”. Così il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono saluta l’iniziativa realizzata oggi pomeriggio che vede il Palazzo di Città di piazza Vittorio Emanuele colorato col tricolore della bandiera italiana.

Un’iniziativa semplice, ma efficace, agevolata dalla bellezza artistica della nostra piazza, finalizzata ad infondere speranza con i colori della bandiera, in questo momento di grande difficoltà per tutta la comunità italiana e monrealese in particolare.

La realizzazione è degli operai comunali della sanificazione del territorio che non hanno voluto, nemmeno questa volta, far mancare il loro contributo e rendere la serata del centro storico monrealese, gradevole anche sotto l’aspetto cromatico.