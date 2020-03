I residenti di contrada Monte Caputo da 24 ore senza luce e riscaldamenti

Mario Caputo: “ Chiesto intervento dell ’ Enel e della Protezione Civile ”

MONREALE, 26 marzo – “Ho inviato una nota, a ENEL per segnalare che da oltre 24 ore, probabilmente per le avverte condizioni atmosferiche di ieri i nuclei famigliari residenti in contrada Monte Caputo sono senza luce e con impossibilità di attivare sistemi di riscaldamento, con gravi disagi in particolare per le fascia di soggetti anziani”.

A dichiararlo è il deputato regionale di forza Italia Mario Caputo che, dopo avere raccolto numerose segnalazioni di residenti, ha segnalato il problema agli uffici ENEL per richiedere un intervento immediato per garantire la ripresa del servizio. “Mi rendo conto – ha affermato Mario Caputo – della concitazione del momento in cui viviamo e a maggior ragione non possiamo imporre nuovi e più gravi disagi ai nostri concittadini”.