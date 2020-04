Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima, avviate le procedure per l'affidamento

Tra gli impegni l'incremento dell'efficienza energetica e della capacità di reazione agli impatti dei cambiamenti climatici

MONREALE, 1 aprile – E' stato approvato dal dirigente dell'Area Pianificazione del Territorio del Comune di Monreale l'avviso pubblico per l'individuazione del soggetto qualificato cui affidare l'incarico per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima ( PAESC).

L'avviso dunque giunge alla sua approvazione dopo l'iter iniziato lo scorso 10 maggio con l'emanazione da parte del dirigente del dipartimento regionale dell'Energia dell'avviso pubblico per la ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia per la redazione dei rispettivi piani cui il Comune di Monreale aveva formulato adesione, richiedendo all'assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità la somma di 22.837,00 euro.

Grazie all'approvazione definitiva della richiesta del Comune arrivata lo scorso mese di dicembre con cui il dipartimento regionale dell'Energia ha decretato l'attribuzione delle risorse necessarie, adesso è stato possibile per il Comune procedere alle fasi successive.

E' stato così definito l'avviso pubblico per l'individuazione di un soggetto qualificato, energy manager, in grado di redigere il piano ed assicurare la realizzazione delle azioni complementari.

Tra queste ultime, infatti, sono previste oltre all'elaborazione del Piano anche attività di formazione rivolte ai dipendenti comunali e di sensibilizzazione alla cittadinanza, attività di energy management e l'elaborazione del rapporto di monitoraggio del PAESC.