Caritas, al via l'iniziativa ''Aiutaci ad aiutare''

Attiva la campagna della Caritas diocesana di Monreale per un fondo economico di emergenza

MONREALE, 3 aprile –La Caritas diocesana di Monreale si è attivata per la realizzazione di un fondo economico di emergenza al fine di aiutare le famiglie in stato di bisogno a seguito dell’emergenza sanitaria da coronavirus che ha investito il nostro Paese.

Al momento di particolare criticità venutosi a determinare si aggiunge anche un’emergenza alimentare che ha determinato l’attivazione dell'intera comunità per aiutare coloro i quali versano in condizioni disagiate vista la situazione venutasi a determinare.

Così anche la Caritas diocesana di Monreale ha implementato un piano straordinario di interventi di sostegno per le famiglie assistite dalle parrocchie dell’Arcidiocesi anche per il pagamento di utenze elettriche, affitti e forniture di gas per le quali ha lanciato una raccolta fondi destinata a tale scopo.

L’invito è dunque alla partecipazione di tutti quanti possono dare il proprio contributo per rafforzare l’azione della Caritas e le sue iniziative sul territorio dell’Arcidiocesi.

Per questo è possibile contribuire alla raccolta fondi mediante l’IBAN IT32A0326843450000863243770 intestato alla Caritas diocesana di Monreale, riportando nella causale ''Aiutaci ad aiutare fondo economico di Emergenza''.