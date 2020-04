Mascherine alla Polizia Municipale dalla Protezione Civile regionale

Prezioso l'intervento del Presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia

MONREALE, 9 aprile – La Protezione Civile regionale, facendo seguito delle richieste del presidente del consiglio comunale Marco Intravaia, ha consegnato alla Polizia Municipale di Monreale un carico di dispositivi di protezione individuale consistente in mascherine chirurgiche e mascherine FFP2.

"Si tratta chiaramente di un primo intervento - ha fatto sapere Intravaia - al fine di poter consentire ai nostri agenti di lavorare in sicurezza".

Un particolare ringraziamento è stato espresso pure dal sindaco Alberto Arcidiacono che ha apprezzato tutti gli interventi portati avanti dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci a sostegno dei sindaci e del popolo siciliano, su tutti i fronti, per garantire misure di contenimento per il contrasto alla pandemia