Al via la distribuzione delle uova pasquali per i più piccoli

Proseguirà anche domani mattina

MONREALE, 11 aprile – Ha avuto inizio giusto questa mattina la distribuzione delle uova pasquali promesse dall'amministrazione comunale ai cittadini più piccoli, con il lodevole intento di regalare un sorriso in un momento come quello che stiamo vivendo in cui di almeno una parvenza di serenità e spensieratezza c'è spasmodico bisogno.

Come preannunciato ieri, tutto il mondo della politica e non solo si ritrova ad essere coinvolto in questa campagna di distribuzione: al fianco di alcuni rappresentati del Consiglio e della Giunta comunale si sono posti infatti anche alcuni rappresentati del volontariato e alcuni operatori della protezione civile. L'opera, considerata l'immensa estensione del territorio, la frequente difficoltà a trovare tutti quanti i domicili e purtroppo l'esiguo numero di unità per strada, proseguirà comunque anche nella giornata di domani.