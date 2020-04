Tragedia a Monreale: muore un bimbo di tre anni

È successo in via Dante intorno all’una di notte

MONREALE, 19 aprile – Una tragedia squarcia la notte monrealese: un bambino di appena tre anni è morto mentre giocava nella sua stanza. Ignote ancora le cause dell’accaduto, in attesa che su queste venga fatta chiarezza dai carabinieri di Monreale, che adesso indagano sulla vicenda.

Secondo una prima sommaria ricostruzione, intorno all’una di notte, nella centralissima via Dante, a due passi dal duomo, come riporta BlogSicilia, sembra che il piccolo sia salito su un tavolo dal quale sarebbe poi scivolato finendo contro una mensola di marmo e perdendo i sensi. La tragedia si sarebbe consumata perché il bambino, cadendo, sarebbe rimasto incastrato con il cordino della tenda della stanza. Vai i soccorsi dei genitori, così come degli uomini del 118 accorsi nella casa, assieme ai carabinieri della Compagnia di Monreale.

I carabinieri, come da prassi, hanno ascoltato i genitori nel tentativo di ricostruire quanto successo. La prima ricostruzione, però, dovrà essere ulteriormente verificata. Il pm di turno ha comunque disposto la restituzione della salma del piccolo ai genitori. Sono in corso indagini per accertare eventuali responsabilità nella tragedia che ha portato alla morte del bambino.