Proclamato il lutto cittadino per la tragedia avvenuta stanotte

Arcidiacono sulla scomparsa del bimbo di tre anni: ''Dolore infinito in un momento drammatico''

MONREALE, 19 aprile – La comunità monrealese si è stringe alla famiglia del piccolo di tre anni, deceduto per cause ancora ignote, mentre giocava nella sua cameretta. Il sindaco Alberto Arcidiacono ha infatti proclamato il lutto cittadino al fine di manifestare l’affetto da parte di tutta la cittadinanza alla famiglia e, in particolare, ai genitori che stanno vivendo in questo particolare momento questa immane tragedia.

Una decisione quella dell’amministrazione comunale che vuole testimoniare il cordoglio e la solidale partecipazione al dolore della famiglia. “Un dolore infinito - ha dichiarato il sindaco Arcidiacono - in questo momento drammatico: Monreale ha perso un figlio. Non esistono parole per descrivere quanto accaduto, soltanto domande alle quali non è possibile restituire risposte. Un dolore incommensurabile avvertito da una comunità che saprà stringersi attorno alla famiglia. E' per questa ragione che abbiamo proclamato il lutto cittadino”.

