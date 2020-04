Anci Giovani chiede il tampone per dipendenti comunali e amministratori locali

Tra i promotori dell ’ iniziativa i consiglieri Pillitteri e Oddo

MONREALE, 20 aprile – Con una nota inviata al presidente Musumeci ed all'assessore alla Sanità Razza, ANCI Giovani ha chiesto che vengano sottoposti allo screening epidemiologico anche i dipendenti comunali e gli amministratori locali. Tra i promotori della richiesta anche i componenti Riccardo Oddo e Flavio Pillitteri.

“Riteniamo necessario – dichiarano i consiglieri – che anche i dipendenti comunali, rimasti al proprio posto di lavoro per svolgere funzioni essenziali durante questo difficile periodo e gli amministratori locali, che per il loro ruolo sono esposti a contatti con altri soggetti, vengano inseriti nell'elenco delle categoria da sottoporre allo screening epidemiologico attraverso la rimodulazione della nota n. 14005 del 16 aprile 2020, parimenti sarà necessario estendere gli esami ai dipendenti attualmente in smart working, tutto ciò, non soltanto per la tutela della salute di tali categorie, ma anche al fine di interrompere sul nascere eventuali catene di contagio”.

