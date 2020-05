Disabili, l'assistenza igienico-personale sarà a carico delle scuole

Lo ha comunicato il dirigente dell’area Promozione Sociale del Comune

MONREALE, 6 maggio – L'assistenza igienico-personale degli alunni disabili dovrà essere garantita dalla scuole. Continua, quindi, la vicenda legata a questo problema per gli studenti delle scuole di Monreale. Il Comune di Monreale, facendo seguito al tavolo tecnico con i dirigenti scolastici convocato dall’amministrazione comunale lo scorso mese di febbraio, ha annunciato alle scuole che dal prossimo anno scolastico dovranno occuparsene direttamente.

In particolare il dirigente dell’area Promozione sociale del Comune, Maurizio Busacca ha richiesto ai dirigenti scolastici di porre in essere tutti gli atti necessari per far sì che il servizio di assistenza igienico-personale a partire dal prossimo anno scolastico sia garantito agli alunni disabili senza alcun onere finanziario a carico del Comune di Monreale in quanto tale servizio, secondo il dirigente, deve essere assicurato in base alla normativa vigente dallo Stato per il tramite della scuola con personale adeguatamente formato o eventualmente da formare.

