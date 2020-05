I furbetti del sacchetto: multati 31 monrealesi che conferivano i rifiuti alla Rocca

I provvedimenti sono il frutto di appostamenti della polizia municipale

PALERMO, 14 maggio – La polizia municipale di Palermo, rende noto che questa mattina, nell’ambito degli interventi finalizzati al contrasto all’abbandono incondizionato dei rifiuti provenienti dagli altri comuni, è stata svolta una attività di appostamento che ha portato alla emissione di 31 sanzioni. Ciascuno dei trasgressori è stato multato per l'importo di 166,67 euro.

L’operazione è stata condotta dagli agenti del nucleo tutela decoro e vivibilità urbana che, in abiti civili e con auto civetta, hanno individuato 31 trasgressori nella località di Rocca, all’uscita dal comune di Monreale.

Il fenomeno della migrazione dei rifiuti da quest'ultimo come da altri comuni limitrofi si è intensificata a dismisura da quanto anche in quei territori è stato attivato il sistema della raccolta differenziata; sono centinaia i pendolari che ogni mattina abbandonano illecitamente i propri rifiuti all'ingresso nel territorio di Palermo.