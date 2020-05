Turismo in crisi, occorrono idee: ne discuteremo stasera a #Parliamone

Appuntamento in diretta a partire dalle ore 21 sulla pagina facebook di Monreale News

MONREALE, 14 maggio – La cosiddetta “Fase 2” è cominciata, anche se non per tutti. Alcune categorie sperano di vedere presto la luce, anche se riprendersi da questi due mesi abbondanti di batoste non sarà facile per nessuno.

Chi è rimasto fermo al palo è tutto un settore: quello del turismo, da sempre una delle colonne portanti dell’economia monrealese, ma in quest’ultimo periodo particolarmente in crisi. Piangersi addosso, però, siamo tutti d’accordo, non ha senso. Occorre rimboccarsi le maniche, tanta buona volontà, ma anche qualche idea efficace, che possa funzionare per rilanciare il settore, dopo i disastri del Covid-19.

Di tutto questo parleremo stasera, nel corso della decima puntata di #Parliamone, “speciale turismo”, il format organizzato dalla redazione di Monreale News.

Ospiti della puntata il mosaicista Giosuè Cangemi, Fabrizio Casamento, titolare dell’agenzia di viaggi “Casamento Travel” e Daniele Sciortino, titolare del noto bed and breakfast “Palazzo ducale Suites”.

Appuntamento in diretta sulla pagina facebook di Monreale News, a partire dalle ore 21.