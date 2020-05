Si è spenta ieri Margherita Cassarà: per tutti era la signora Roccamatisi

Era la mamma di Patrizia, dirigente scolastico della Margherita di Navarra

MONREALE, 18 maggio – Si è spenta ieri all’età di 88 anni, Margherita Cassarà, meglio nota come la signora Roccamatisi, per via del cognome del marito Salvatore, madre di Patrizia, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo “Margherita di Navarra”.

Letale, per lei, una caduta domestica nei giorni scorsi, che ne ha compromesso in maniera definitiva, le già precarie condizioni di salute.

La signora Margherita era una donna molto conosciuta in città, per avere gestito per diversi anni, un noto negozio di generi alimentari in via della Repubblica, assieme al marito, scomparso dieci anni fa. Sono in tanti, ancora, a ricordare quando erano studenti, la sosta quotidiana nel negozio dei signori Roccamatisi per compare la colazione da portare a scuola.

Chi l’ha conosciuta la descrive come una donna che ha trascorso la sua vita fatta sempre di preoccupazioni per il benessere degli altri, togliendo sempre a se stessa per dare al prossimo. In compenso, però, ha ricevuto sempre la stima e l’affetto di tutti coloro che la conoscevano e la frequentavano.

Le esequie, officiate dal parroco don Antonio Crupi, si sono svolte stamattina in forma parzialmente accessibile, dopo le recenti aperture del giorni scorsi, dopo il blocco totale dovuto a covid-19, nella chiesa di San Castrense, che lei era solita frequentare assiduamente, fino a quando le condizioni di salute glielo hanno consentito.

Alla famiglia Roccamatisi le condoglianze di tutto lo staff di Monreale News.