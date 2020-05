Problemi idrici a Pioppo, La Corte: ''Un tavolo tecnico urgente''

“Come si farà non appena Giacalone si riempirà di villeggianti?”

MONREALE, 25 maggio – "È bastato il primo caldo a causare la mancanza di fornitura di acqua potabile e far sollevare la protesta di molti cittadini della frazione di Pioppo. Da diversi giorni ricevo numerose chiamate in cui mi chiedono come mai non si riesce a soddisfare il fabbisogno giornaliero delle famiglie”.

Ad affermarlo è il consigliere comunale Giuseppe La Corte, preoccupato per l’approvvigionamento idrico della frazione che, specie negli ultimi giorni, ha lasciato molto a desiderare e soprattutto ha causato la protesta di numerosi residenti.

“A quanto pare - afferma ancora – tutto ciò sembra sia dovuto alla siccità di questo inverno. Ora, però, mi chiedo come si farà tra qualche settimana quando Giacalone sarà piena di villeggianti. Ho inviato una nota al sindaco in cui chiedo di istituire un tavolo tecnico urgente al fine di risolvere il problema e soprattutto come utilizzare l'acqua del pozzo sito in contrada Agrifoglio. Sicuramente, vista la simpatia che per il momento la Regione siciliana mostra verso il comune di Monreale, si potrebbe presentare un progetto e con gli aiuti regionali, risolvere definitivamente il problema idrico a Pioppo, e inoltre poter estendere l'acquedotto comunale anche in altre zone come per i residenti della zona di "Pensabene" appena subito dopo la fine della frazione di Pioppo”.