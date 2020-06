Abbellimenti floreali a piazza Vittorio Emanuele, li cureranno gli esercenti

Ieri l’installazione dei vasi lungo il tratto pedonale. LE FOTO

MONREALE, 1 giugno - Tra le operazioni di abbellimento floreale lungo il centro storico monrealese rientrano anche quelle riguardanti i vasi che inquadrano il tratto pedonale a piazza Vittorio Emanuele, attiguo al suolo pubblico pertinente ai rispettivi locali commerciali.

Nella giornata di ieri, il segretario della Pro Loco Piero Faraci si era occupato di recuperare le quantità di terra da inserire all’interno dei vasi, su richiesta dell’assessore Luigi D’Eliseo. Satamattina, Fabio Arena - titolare de “I fiori di Lulù” - impegnato già nella giornata di sabato a delimitare l’area pedonale di via Roma con diversi vasi, si è recato sul posto per piantumare varietà di piante per terminare l’opera, in sinergia con il volontario in accordo con il sindaco Arcidiacono.

Le piante, verranno curate dagli stessi esercenti per cercare di mantenere il decoro presso il territorio.