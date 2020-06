Rifiuti, il Comune verso l'approvazione definitiva del bando di gara

Determinata l'approvazione dello schema di bando di gara per l'annualità 2020/2021

MONREALE, 3 giugno – E' stata determinata dal dirigente dell'area gestione del territorio, Maurizio Busacca, l'approvazione dello schema di bando di gara per l'affidamento del servizio di raccolta rifiuti nel Comune di Monreale per il nuovo appalto relativo all'annualità 2020/2021, predisposto in conformità al formulario standard istituito dalla Commissione europea ai sensi delle direttive comunitarie in materia.

Sostanzialmente con l'atto approvato dal Comune, contestualmente alle operazioni propedeutiche per l'avvio delle procedure di gara già messe in atto dagli uffici competenti, sarà possibile dare continuità ad un servizio essenziale per la vita della comunità.

La novità che è possibile rilevare dagli atti approvati è che il nuovo appalto prevederà oltre alla raccolta dei rifiuti urbani anche l'espletamento di ulteriori servizi quali la pulizia delle caditoie e della segnaletica stradale; interventi di disinfestazione e derattizzazione oltre che di disinfezione ambientale; azioni di diserbamento e di cura del verde urbano; la cura e manutenzione delle aree cimiteriali e di quelle di pertinenza degli edifici scolastici; servizi di potature su aree pubbliche. L'implementazione dei servizi avrà lo scopo di rafforzare gli interventi manutentivi e generali del Comune.

Una volta completata la definizione del capitolato speciale d'appalto e del relativo disciplinare di gara - si legge nel provvedimento emanato- il Comune procederà all'approvazione definitiva del bando da pubblicare in forma integrale nella gazzetta ufficiale della Comunità Europea oltre che sul sito internet dell'ente.