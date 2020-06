Piano Geli e quell’area verde da restituire ai cittadini

Proseguono da ieri gli interventi di bonifica. Il consigliere Pillitteri: "Dopo un anno sarà possibile fruire della villetta, un grazie a tutti i volontari impegnati nelle operazioni ” . LE FOTO

MONREALE, 4 giugno – Basta crederci, è vero. Ma, parafrasando un vecchio detto, “tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare”, specie se per “mare” intendiamo cumuli di rifiuti che si addizionano alla crescita selvaggia della vegetazione all’interno di un’area verde di pubblico dominio.

Dopo circa 12 mesi dall’ultimo intervento, però, un’intera comunità, potrà nuovamente fruire della villetta di piano Geli, grazie al lavoro straordinario effettuato dai volontari del gruppo “Basta crederci” e da alcuni residenti, per volontà dell’amministrazione comunale.Un intervento energicamente dispendioso quello effettuato sull’intera area da Alessandro Cassarà e Domenico Polizzano – volontari di “Basta crederci” – in sinergia con il componente della consulta di San Martino delle Scale Leonardo Vittorio – coordinatore delle operazioni – e con i residenti Giacomo Milazzo, Alessio Valenti e Giuseppe Lucriti, a causa degli atti incivili e dall’incuria, che agisce in modo silente e crudele, con conseguenze spesso irreversibili. Fortunatamente, l’azione di volontariato – reso possibile dal segretario della Pro Loco Monreale Piero Faraci, in quanto mediatore delle parti – ha fatto sì che venissero rimossi i rifiuti ingombranti conferiti irregolarmente sul sito e la vegetazione selvaggia, quest’ultima, capace di ostacolare i percorsi pedonali inquadrati dalle aiuole. Frattanto, per tutelare l’incolumità dei cittadini che tra qualche giorno ricominceranno a fruire nuovamente dello spazio verde, i volontari hanno reciso diversi rami e un albero particolarmente inclinato.

Intervenuto sulla questione, il consigliere Flavio Pillitteri che, insieme al delegato Luigi D’Eliseo hanno contribuito alle operazioni fornendo ai volontari diverse attrezzature, oltre a quelle garantite da Giuseppe Lucriti.

“Nei giorni scorsi – afferma Pillitteri – dopo un primo confronto con Piero Faraci – coordinatore del gruppo ‘Basta Crederci’ – e in seguito ad un sopralluogo della zona, abbiamo convenuto di fare assieme ad un altro gruppo di ragazzi residenti nella frazione, questo importante intervento di bonifica, iniziato ieri e che continuerà per circa altri 3 giorni. Parliamo di un’operazione davvero difficile considerato che l’elevato stato di degrado dell’intera area la quale, tra non molto, potrà nuovamente essere fruibile dai cittadini, in quanto potenziale punto di sfogo rilevante, sia per i bambini che per le famiglie in generale. L’amministrazione, che ha coniugato queste diverse realtà, successivamente si occuperà dello smaltimento dei rifiuti. Sia io che l’assessore D’Eliseo, in quanto residenti, abbiamo cercato di monitorare i lavori e, inoltre, di garantire ai volontari tutti gli utensili necessari affinché potessero svolgere serenamente l’intera operazione. È un’opera davvero importante per l’intera comunità, siamo felici di tutto ciò e per questo li ringraziamo fortemente”.