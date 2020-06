La raccolta differenziata, un preciso dovere dei cittadini

Arcidiacono e Grippi: “Multe e sanzioni per chi non conferisce correttamente”

MONREALE, 5 giugno – Il sistema di video controllo delle telecamere e gli operatori della New System Service, la ditta che si occupa della gestione dei rifiuti nel territorio del Comune di Monreale, hanno constatato che molti cittadini non effettuano la raccolta differenziata accumulando in modo selvaggio cataste di rifiuti.

Un comportamento che viene messo in atto, nonostante l’amministrazione abbi più volte ribadito l’obbligo di eseguire la raccolta differenziata dei rifiuti. Il sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore all’Igiene Urbana, Totò Grippi hanno ribadito che la raccolta differenziata è un preciso dovere dei cittadini monrealesi: "In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali e' prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti" . Intanto il comando di Polizia Municipale ha già predisposto un monitoraggio per elevare multe ai trasgressori così come previsto dalle ordinanze sindacali precedenti.