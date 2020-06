Consegnati gli attestati di merito agli alunni della scuola primaria

Arcidiacono: "La loro lezione di vita è la speranza in futuro migliore"

MONREALE, 12 giugno – Si è svolta stamattina in aula consiliare la cerimonia di consegna dei diplomi agli alunni delle scuole primarie di Monreale. La cerimonia è stata organizzata dal comune di Monreale per far sì che in questo luogo istituzionale i ragazzi potessero salutare le loro insegnanti che non avevano più incontrato dall’inizio della pandemia.

Alla manifestazione hanno aderito con grande entusiasmo tutte le scolaresche del territorio, le dirigenti e i docenti hanno ringraziato l’amministrazione per avere dato la possibilità ai nostri studenti di incontrare i loro compagni e docenti

“Abbiamo voluto creare questo evento - ha dichiarato il sindaco Alberto Arcidiacono , tenendo alto il livello di sicurezza - per ringraziare i bambini che hanno manifestato in questa pandemia grande coraggio e responsabilità “.

L’assessore Rosanna Giannetto ha ringraziato le famiglie, le dirigenti le insegnanti e soprattutto i bambini. “Oggi siamo qui - ha aggiunto - per premiare gli alunni per avete continuato a seguire le lezioni anche da remoto, con grande interesse nonostante le difficoltà“.

“Ci auguriamo - hanno dichiarato il sindaco Arcidiacono e l’assessore Giannetto - che a settembre le lezioni possano riprendere in presenza“. “È stato bellissimo rivedere oggi - ha aggiunto Paola Naimi – in rappresentante degli insegnanti e del consiglio comunale di maggioranza - i nostri ragazzi che hanno potuto vivere un momento di gioia”.