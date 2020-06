Edilizia scolastica ''leggera'', pronti nuovi fondi PON per gli enti locali

Si tratta di 330 milioni di euro in vista del rientro a scuola di settembre

ROMA, 13 giugno – Il ministero dell'Istruzione ha annunciato l'avvio delle procedure per l'assegnazione agli enti locali di ben 330 milioni di euro per interventi di edilizia scolastica "leggera". Si tratta di fondi PON che saranno messi a disposizione tramite un avviso pubblico che verrà emanato la prossima settimana.

Già con l'approvazione del decreto scuola - lo ricordiamo - il governo ha assegnato la priorità in materia di edilizia scolastica a tutti gli interventi necessari per l'avvio del nuovo anno scolastico in sicurezza, prevedendo poteri speciali per sindaci e presidenti di Provincia per velocizzare tutte le procedure utili a tal fine.

Adesso, con l'arrivo di questa ulteriore possibilità per gli enti locali, si mette in atto un secondo livello di azione volto a rendere più rapido l'iter per la realizzazione di tutte le azioni necessarie in materia di edilizia scolastica per garantire il ritorno a scuola in presenza a settembre.

Le norme di salvaguardia, atte alla prevenzione del contagio da coronavirus, legate al distanziamento e all'adozione di tutti i parametri di sicurezza necessari per il ritorno alle lezioni in aula comporteranno una rivisitazione nell'utilizzo degli attuali spazi scolastici e delle aule e la previsione, se necessario, di interventi volti proprio alla predisposizione di ambienti sicuri e allo stesso tempo sempre più agevoli.

Per questo, già da oggi, gli enti locali potranno accreditarsi sulla piattaforma creata dal ministero, attraverso la quale avranno la possibilità di ricevere le credenziali utili per poter partecipare al bando che sarà aperto la prossima settimana.