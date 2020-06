Centri comunali di raccolta, ammessi 87 Comuni: non c'è Monreale

Il Comune di Monreale non figura negli elenchi approvati in relazione alle istanze pervenute

MONREALE, 21 giugno – E' pubblicato sul sito del dipartimento Rifiuti della Regione Siciliana il decreto del dirigente generale con cui sono stati approvati gli elenchi delle istanze ammissibili e non ammissibili tra quelle presentate dai Comuni siciliani per accedere ai contributi per la realizzazione, l'ampliamento, il potenziamento o l'adeguamento di Centri Comunali di raccolta rifiuti.

Il bando finanzia interventi per 21 milioni di cui 16 finalizzati alla costruzione di nuovi impianti e 5 destinati invece al miglioramento di quelli già attivi.

Sarà possibile così elaborare la graduatoria degli interventi sulla base dei criteri del bando e soprattutto dare impulso alla raccolta differenziata attraverso le azioni programmate dai Comuni nei relativi progetti e che adesso la Regione potrà finanziare nell'ottica del potenziamento della raccolta differenziata e a valere sulle relative risorse del Po-Fesr 2014-2020.

Ben 87 Comuni sono stati ammessi a valutazione, mentre 38 non sono stati ammessi a verifica o a valutazione e potranno presentare le proprie osservazioni sulla mancata ammissione: in nessuno degli elenchi allegati al decreto figura il Comune di Monreale.