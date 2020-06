Tesoreria comunale: nuovo rinnovo tecnico del contratto

MONREALE, 23 giugno – Era stata approvata nel mese di dicembre dello scorso anno la proroga tecnica del contratto tra il Comune di Monreale ed Unicredit, fino al corrente mese di giugno, per la gestione della tesoreria comunale nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara, dal momento che i tentativi esperiti negli esercizi precedenti erano andati deserti.

Con provvedimento assunto ieri, la giunta municipale ha deliberato di richiedere una nuova proroga tecnica della convenzione di tesoreria stipulata con Unicredit al fine di garantire la continuità del servizio in argomento in attesa della conclusione delle procedure di gara in corso per l'affidamento dello stesso.

La proroga, che avrà durata fino al 31 dicembre 2020, consentirà così, nelle more della definizione delle procedure di gara in corso, di assicurare lo svolgimento di un servizio necessario per il buon andamento della gestione finanziaria dell'ente. La delibera approvata è stata dichiarata immediatamente eseguibile, visto l'approssimarsi della scadenza dell'affidamento in essere, così da poter essere notificata al tesoriere.