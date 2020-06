Srr Palermo Ovest alla ricerca di impianti: ecco l'avviso pubblico

Pubblicato l'avviso esplorativo per l'individuazione di impiantistica privata nel territorio della Società di regolazione

MONREALE, 29 giugno – Continua l'iter di espletamento delle procedure volte alla piena funzionalizzazione della SRR Palermo Ovest. Dopo la richiesta formulata, nello scorso mese di aprile, ai Comuni soci sulla disponibilità nei rispettivi territori di siti idonei alla realizzazione degli impianti previsti nel Piano d'ambito della SRR, è stato adesso pubblicato uno specifico avviso esplorativo.

Rispetto ai lavori in corso per la definizione del progetto tecnico e degli atti di gara in vista dell'affidamento settennale del servizio di gestione dei rifiuti nei Comuni di competenza, la SRR intende infatti effettuare una ricognizione dell'impiantistica esistente nel rispettivo territorio.

E così - come è possibile leggere nell'avviso a firma del commissario straordinario Matteo Amabile - considerato che nessuna risposta è pervenuta dai Comuni interpellati e che nel territorio di competenza non sono presenti impianti pubblici per il trattamento dei rifiuti, è stato emanato un avviso pubblico atto ad effettuare l'individuazione dell'impiantistica privata, già realizzata o da realizzare, con iter autorizzativo concluso, al fine di prendere in considerazione eventuali forme di partenariato pubblico-privato.

Pertanto gli operatori del settore interessati ed in possesso dei requisiti richiesti potranno manifestare la propria disponibilità impiantistica nel territorio della SRR Palermo Ovest entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale della SRR Palermo Ovest e sull'albo pretorio dei Comuni soci. Sarà necessario far pervenire la documentazione richiesta dall'avviso all'indirizzo pec: srrpalermoprovinciaovest@legalmail.it.