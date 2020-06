Comune, rinnovato l'incarico per il medico competente

Sarà la società Ergon ambiente e lavoro srl ad occuparsi del servizio

MONREALE, 30 giugno – Determinate dal Comune di Monreale le procedure di affidamento dell'incarico per la nomina del medico competente nell'ambito delle misure in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si tratta di una figura essenziale per il Comune e che opera in stretta sinergia con il datore di lavoro. Così, in seguito alla scadenza del precedente incarico, il dirigente comunale Maurizio Busacca, delegato dal sindaco alle funzioni e alle attribuzioni di datore di lavoro, ha proceduto all'affidamento di questo importante servizio al fine di assicurarne la continuità.

E' stato infatti rinnovato il relativo incarico alla ditta Ergon ambiente e lavoro srl, che si è resa disponibile alla sua prosecuzione, e si occuperà pertanto dell'individuazione del medico competente per il Comune di Monreale per i prossimi sei mesi.

L'affidamento, che avrà un costo complessivo pari a 3.660 euro, consentirà così di garantire la continuità della sorveglianza sanitaria all'interno dell'ente.