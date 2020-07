Quel terreno in via Aldo Moro: incuria, rifiuti e... topi

E' stato più volte segnalato dai residenti alle varie amministrazioni. LE FOTO

MONREALE, 6 luglio – "Quando il gatto non c'è i topi ballano'' è la citazione corretta del famoso detto. Qualcuno ci dovrà pur perdonare se, all'occorrenza, la piegassimo di fronte a una così palese evidenza, mutandola in "Quando la cura non c'è i topi ballano". E il loro Gran Galà va in scena, quotidianamente ogni sera, in quel terreno da tempo abbandonato a sé, sito in via Aldo Moro, proprio all'altezza del civico 52.

A nulla sono servite - almeno finora - le continue e insistenti segnalazioni di alcuni residenti anche nei confronti dell'attuale amministrazione (così come delle passate, per la verità) se non a veder sfumare di volta in volta la propria richiesta, semplice e schietta: facciamo qualcosa. Sono circa una cinquantina, infatti, le famiglie che ogni giorno devono confrontarsi con una realtà fatta di rifiuti di ogni tipo. Pneumatici, plastiche varie e ormai indistinguibili e sacchetti nelle migliori delle ipotesi. Vetri, strumenti d'igiene femminile e materiale infiammabile nelle peggiori.

Famiglie composte da gente anziana così come da bambini che - per cause facilmente intuibili - non possono nemmeno avvicinarsi al terreno, a meno che non vogliano incappare in qualche topo di tutto rispetto o, peggio, in qualche zecca (tutto perfettamente visibile nelle nostre foto in Gallery). A completamento di un così autoesplicativo quadro si aggiunge anche il fatto che - come ci raccontavano i residenti - l'area è già stata soggetta a un primo rogo, fortunatamente sedato, ma terribilmente pericoloso per la presenza di un tubo di gas che corre lungo tutto il perimetro del muro di cinta tra il terreno e le abitazioni.

E' rinnovata ancora una volta dunque - questa volta attraverso il nostro quotidiano - la richiesta dei residenti della via Aldo Moro di bonificare quest'area e riconcedere igene all'intera zona circostante, anche attraverso un'opera massiccia di disinfestazione e raccolta rifiuti.