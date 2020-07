Scuola: giovedì conferenza di servizio al Comune con i dirigenti scolastici

Riunione per la ripartenza di settembre. Si parlerà anche dell'assistenza igienico-personale agli alunni con disabilità

MONREALE, 7 luglio – Dopo l'emanazione delle linee guida per la scuola approvate con decreto del ministro dell'Istruzione dello scorso 26 giugno sulla ripartenza delle attività didattiche in presenza a settembre, il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, ha proceduto a convocare per dopodomani, giovedì 9 luglio, i dirigenti scolastici delle scuole monrealesi per un incontro che vede all'ordine del giorno diversi argomenti.

Primo fra tutti, il tema dell'adeguamento dei locali scolastici alle misure di sicurezza previste dalle linee guida ministeriali nella scuola post Covid, poi si parlerà dell'attivazione dei centri estivi per bambini e adolescenti ed infine dell'assistenza igienico-personale agli alunni con disabilità.

L’incontro è molto atteso dai dirigenti che, in questi giorni, planimetrie alla mano, stanno completando un rilevamento voluto dal Ministero per individuare se le aule saranno idonee ad accogliere gli alunni nel rispetto delle nuove norme in materia di sicurezza che prevedono, in sintesi, uno spazio di 2,25 metri quadrati ad alunno anziché di 1,8.

Altro argomento rovente sarà quello dell’assistenza igienico-personale agli alunni con disabilità che in questi giorni ha tenuto banco su tutti i quotidiani. Com’è noto, infatti, a seguito di un parere del CGA, il servizio a partire dall’anno prossimo potrà essere sarà in carico allo Stato per mezzo delle istituzioni scolastiche.