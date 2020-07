Via Venero, un furgone passa e danneggia un balcone

Il conducente non si è nemmeno fermato per controllare il danno provocato

MONREALE, 9 luglio – E’ passato incautamente ed è andato via, provocando un danno ad un balcone basso di via Venero, all’altezza del centro scommesse Snai, più o meno all’intersezione della confluenza con via Aldo Moro.

Protagonista in negativo dell’accaduto un furgone di surgelati che nella mattinata scorsa è passato sotto il balcone raschiando tutta la parte inferiore e spaccando una buona parte del legno. Le persone presenti al momento dell'impatto sono rimaste sconcertate, sia per lo spavento ch, soprattutto per il cattivo comportamento del conducente che non si è nemmeno fermato per controllare il danno ed ha continuano per la sua strada.

Inutili le operazioni di ricerca del colpevole da parte dei presenti che non sono riusciti a prendere il numero della targa.

Un cittadino ci ha voluto rilasciare una dichiarazione anonima, raccontandoci il suo momento di sconcerto soprattutto per la paura che questa trave potesse cadere sopra qualche macchina o qualche passante.

Ci preme segnalare che la trave si trova ancora lì penzolante sul balcone, in balia del vento e degli altri agenti atmosferici.