Assistenza igienico-personale agli alunni disabili: arriva la richiesta di un tavolo tecnico

La sottoscrivono il Coordinamento H, il Garante per i disabili del Comune e l’associazione Ufficio Nazionale Garante della persona con disabilità

MONREALE, 9 luglio – Un tavolo tecnico per affrontare nel migliore dei modo il problema spinoso dell’assistenza igienico-personale agli alunni disabili nella scuole di Monreale. Lo chiedono all’amministrazione comunale in una nota congiunta il presidente del Coordinamento H, Marilina Munna, il Garante per i Diritti dei Diversamente Abili per il Comune, Salvo Porrovecchio e il presidente dell’Associazione Ufficio Nazionale Garante della persona con disabilità Salvatore Di Giglia.