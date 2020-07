Nuovo percorso pedonale in via Venero: toccherà ai monrealesi rispettarlo

Dipinte le strisce sull’asfalto fino al semaforo della Circonvallazione. LE FOTO

MONREALE, 13 luglio – Il fine, condivisibile, è quello di regolamentare il traffico spesso caotico e selvaggio della parte finale di via Venero, quella che va dall’intersezione con la discesa di via della Repubblica, fino al semaforo delle Circonvallazione.

Se i risultati saranno proporzionati alle aspettative o, purtroppo, saranno deludenti lo scopriremo solo vivendo. Quel che è certo è che occorrerà il meglio del senso civico dei monrealesi per far sì che la circolazione veicolare della zona venga efficacemente snellita.

Oggi il Comune ha voluto fare un tentativo, delineando le strisce sull’asfalto che delimitano la zona pedonale. Un modo, speriamo efficace, di dire agli automobilisti di parcheggiare le loro auto sul latro destro della carreggiata, cosa che, troppo spesso, ha causato ingorghi stradali e blocco conseguente di tutto il traffico cittadino.

“Purtroppo – ci ha spiegato l’assessore al Traffico, Nicola Taibi – la situazione finanziaria del Comune non ci consentiva di posizionare i separatori metallici e ci siamo dovuti accontentare delle sole strisce sull’asfalto. Con un po’ di vigilanza in più speriamo di far rispettare questa nuova segnaletica per risolvere un grosso problema della viabilità cittadina”.