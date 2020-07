Duomo, si rivedono i turisti sulle terrazze

Dopo il lockdown anche il monumento va verso la normalità

MONREALE, 16 luglio – Dopo tre mesi di fermo, dovuto al coronavirus, si rivedono i turisti frequentare la passeggiata sul tetto del duomo di Monreale. Viene così ripresa l’iniziativa intrapresa nel Ferragosto 2018 volta a prolungare la camminata lungo una sezione fino a due anni fa inibita.

Risalendo la scalinata interna alla torre meridionale, con accesso dall’interno della Basilica , si percorre la terrazza prospiciente il Chiostro dei Benedettini, passando lungo le absidi, per giungere alla terrazza lato nord ,che permette di ammirare la piazza di Monreale. L’dea della passeggiata sul tetto del Duomo vuole seguire quel finanziamento regionale del 2012 che diede alla ditta Oliveri di Partinico l’appalto per la eliminazione delle infiltrazioni all’interno del prestigioso monumento.



Oggi, i proventi che arrivano da questa passeggiata permetteranno di mantenere sotto controllo quella parte di tetto sopra la navata di sinistra rimasta scoperta nell’ultimo appalto regionale. L’altro intervento mirato viene rivolto agli steli che fanno da parafulmini. Il loro ripristino non serve solamente a salvaguardare il Duomo ma tutte le strutture e abitazioni che lo circondano. L’intervento serve anche a ripristinare la torretta con parafulmine che si affaccia sulle absidi ,danneggiata due anni fa con la caduta di alcuni pezzi sulla via Arcivescovado.

Guardando agli anni passati, ci si accorge che la Basilica ha subito danneggiamenti di notevole importanza sempre per l’esposizione al maltempo. L’intervento di questi giorni intende dare più sicurezza e scaricare a terra i prossimi fulmini.