Il colonnello Luigi De Simone sarà cittadino onorario di Monreale

Un riconoscimento a nome dell'intera comunità monrealese

MONREALE, 17 luglio – La giunta municipale ha conferito, a nome dell'intera amministrazione comunale e della comunità monrealese, la cittadinanza onoraria di Monreale al Tenente Colonnello Luigi De Simone, Comandante del Gruppo Carabinieri di Monreale.

Un riconoscimento e attestato di gratitudine all'Arma dei Carabinieri per l'attività di salvaguardia e tutela portata avanti sul territorio comunale in favore della collettività nelle diverse iniziative guidate dal Colonnello De Simone in questi anni di permanenza al comando del locale Gruppo dei Carabinieri.

La sua azione organizzativa ed investigativa, infatti, iniziata nel settembre 2017 al comando del Gruppo di Monreale si è svolta attraverso le sette compagnie del territorio che ricadono sotto la giurisdizione del Gruppo (Partinico, Corleone, Monreale, Cefalù, Termini Imerese, Lercara Friddi e Petralia Sottana, in cui operano 57 stazioni).

Questa, in sintesi, la motivazione con cui l'amministrazione comunale ha deliberato il conferimento della cittadinanza onoraria al Colonnello De Simone: ''Per l'alto senso del dovere e della fedeltà dimostrati a favore dello Stato e delle sue Istituzioni e per la costante presenza e sostegno al fianco dell'Ente locale nell'affrontare e risolvere delicate questioni di comune interesse, per il contributo e gli interventi di prevenzione, repressione e controllo del territorio per la difesa e la sicurezza dei cittadini".