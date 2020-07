Monreale, emergenza randagismo: non più rinviabile la realizzazione di una struttura

Caputo: "Individuata un'associazione pronta a ricevere i randagi a carico del Comune"

MONREALE, 30 luglio – "Gli incresciosi episodi che in ultimo si sono verificati a San Martino delle Scale, rendono non più rinviabile la realizzazione di una struttura che possa ospitare i cani abbandonati, specialmente in un territorio vasto e urbanizzato come il nostro".

A dichiararlo è il deputato regionale di Forza Italia e componente la commissione legislativa speciale per il contrasto al fenomeno del randagismo e per la tutela degli animali. "Ho ricevuto - ha aggiunto Mario Caputo - sollecitazioni in tal senso da tantissimi cittadini e da associazioni che da tempo operano a Monreale in difesa degli animali. Anche il Parlamento si è attivato approvando una legge a sostegno di iniziative a tutela degli animali. Monreale possiede una area ritenuta idonea per creare una struttura per il ricovero dei cani. Esiste infatti, in contrada Pileri, una area confiscata al boss Leoluca Bagarella e dotata anche di un corpo di fabbrica. L'area è stata, da anni, assegnata dalla agenzia del Demanio con finalità tra l'altro proprio per ricovero cani in abbandono. Invito la amministrazione comunale - prosegue il parlamentare - a realizzare un progetto su questa area. Primo a sensibilizzare il governo regionale a individuare le risorse per finanziare l'opera. É infatti un gesto di grande civiltà e di rispetto verso gli animali, oltre che a tutela della sicurezza pubblica. Struttura che potrebbe anche ospitare animali provenienti da altri comuni, con ricadute positive per le casse comunali. Intanto - ha concluso Caputo - ho già ottenuto la disponibilità di in canile privato che potrebbe ricoverare gli animali, risolvendo in tal senso e nella immediatezza il grave problema" conclude.