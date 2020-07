Intervengono i volontari, grandi pulizie nel cortile del Collegio di Maria

Sono state portate via erbacce e sterpaglie. LE FOTO

MONREALE, 30 luglio – Ancora un intervento utile alla comunità, quello compiuto stamattina dai volontari di “Basta Crederci”, che hanno letteralmente bonificato il cortile del Collegio di Maria, che versava in stato di degrado e da tempo, ormai, era infestato da erbacce e sterpaglie varie.

Stamattina i volontari sono stati contattati dall’amministrazione comunale per l’intervento di pulizia di un luogo, quello del cortile del Collegio di Maria, noto a tantissimi monrealesi, dove, tra l’altro, spesso si sono tenuti eventi espositivi ed enogastronomici. Il gruppo, formato da Giovanni Terranova coordinatore del gruppo di Palermo, Antonino Lombardo, Piero Partanna ed Alessandro Cassarà (quest’ultimo non percettore del reddito di cittadinanza), con la consueta solerzia ha dato una vera propria “disboscata”, portando via erbacce, sterpaglie e quant’altro.

Tutto il materiale raccolto è stato poi smaltito dalla New System Service, sotto il coordinamento del dipendente del Comune, Ninni Di Salvo.