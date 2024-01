Amministrative 2024, il Partito Democratico prepara la strategia

Domenica si è svolta la campagna di tesseramento. Adesso si lavora alla lista

MONREALE, 30 gennaio – Il Partito Democratico di Monreale prepara la strategia in vista delle ormai prossime elezioni amministrative, in programma nella prossima primavera, con le quali verranno rinnovate le cariche municipali.

Lo ha fatto domenica scorsa, nel corso della riunione del circolo cittadino, nei locali del Collegio di Maria, che è servito pure per condurre la campagna di tesseramento. Quasi un centinaio di cittadini, come fa sapere il segretario della sezione locale, Antonino Sciortino, hanno aderito al Partito o confermato la loro adesione.

"Nella qualità di segretario cittadino – afferma Sciortino – esprimo il mio ringraziamento nei confronti di tutti coloro che sono intervenuti all'evento. Le adesioni raccolte sono la dimostrazione di un partito con base solide, capace di attrarre una vasta platea di gente, chiamato a rappresentare il fulcro di una più ampia coalizione, capace di elaborare un serio programma di governo per la nostra città".

La giornata dedicata al tesseramento è stata anche occasione di confronto non solo con gli iscritti, ma anche con i tanti concittadini che vedono nel Partito Democratico il punto di riferimento politico”.

“Un appuntamento – aggiunge Ignazio Davì, capogruppo consiliare del Pd monrealese – importante, partecipato sinonimo di vitalità. Stiamo realizzando grazie al contributo di un gruppo di lavoro creato ad hoc un programma – aggiunge – che vede al centro il cittadino e la città intesa come polis, programma che verrà ampliato grazie al contributo delle forze politiche che stanno lavorando insieme al PD alla creazione di una coalizione alternativa a quella di centrodestra che sostiene l'amministrazione Arcidiacono.

Adesso – conclude Davì – insieme al segretario e alla segreteria, a cui va il mio personale plauso per il lavoro svolto, stiamo ultimando la composizione della lista del Partito Democratico che sarà presente alle prossime consultazioni elettorali”.