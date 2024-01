Amministrative 2024, domenica il Pd di Monreale presenta il suo programma

Appuntamento al Collegio di Maria dalle 9,30 alle 19.30

MONREALE, 25 gennaio – Domenica prossima, 28 gennaio, nel salone “Millunzi” del Collegio di Maria si radunerà il circolo del Partito Democratico di Monreale.

Come spiega una nota del segretario cittadino Antonino Sciortino, saranno due i momenti salienti dell'evento: il primo sarà quello della giornata dedicata al tesseramento de partito, durante la quale i vecchi tesserati potranno rinnovare la loro iscrizione al Tutti coloro che vorranno entrarne a far parte potranno manifestare la loro volontà di aderire al circolo.

Domenica, però, sarà soprattutto la giornata in cui saranno presentate alla città le linee guida del programma elettorale dei Dem, in vista delle imminenti elezioni comunali.

“Il relativo programma – prosegue la nota – sarà oggetto di ampio dibattito e confronto con la cittadinanza che vorrà presenziare all'incontro, nonché oggetto di diffusione tramite attività di volantinaggio davanti la sede dell'incontro, ove verrà allestita una apposita postazione”.