Doppio plauso alla sezione Anps di Monreale

Il riconoscimento alla sezione di Monreale dell'associazione Polizia di Stato arriva dal questore di Palermo Renato Cortese e dal sindaco Leoluca Orlando. LE FOTO

MONREALE, 31 luglio – Oggi in visita presso la sede dell’associazione nazionale Polizia di Stato di Monreale il vicesindaco di Palermo Fabio Giambrone in rappresentanza della città di Palermo con il comandante della Polizia municipale Vincenzo Messina, il comandante della stazione Carabinieri di Monreale Antonio La Rocca, il comandante della Polizia Municipale di Monreale Luigi Marulli, il consigliere comunale di Monreale Piero Capizzi.

La visita istituzionale è stata l’occasione per ricordare la determinazione e l’impegno dell’Anps di Monreale nel promuovere i valori della cultura della legalità, della solidarietà sociale e dello sport. Ma non solo. Un riconoscimento per le diverse attività portate avanti sul territorio negli anni nelle scuole contro il bullismo ed il cyberbullismo e per la diffusione dell’educazione stradale in un'ottica di collaborazione interistituzionale.

A ricevere la delegazione i soci dell’associazione guidati dal presidente Santo Gaziano e dal segretario economo Francesca Mannino che insieme al vicesindaco di Palermo e a tutte le altre autorità presenti hanno consegnato durante l'evento due attestati di merito.

Questi ultimi sono stati assegnati a due soci Anps, poliziotti in servizio, l’assistente Milo Albamonte ed il vice ispettore Fabrizio Adamuccio per l’impegno profuso nelle attività dell’associazione e nel progetto ''Amichevoli della legalità'' realizzato ormai da diversi anni per la promozione dei valori dell’integrazione e della solidarietà.

“Ringrazio l’ Anps di Monreale a nome dell’amministrazione comunale - ha dichiarato il vicesindaco Giambrone - per l’attività svolta per l’affermazione dei valori della legalità che devono essere un faro sempre acceso in quanto patrimonio che va condiviso e sostenuto sempre”.

Le foto sono state realizzate da Guido Canalella.