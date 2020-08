Monreale, il Comune approva la revisione delle partecipazioni

Il documento contiene i dati relativi alle partecipazioni detenute dal Comune in società ed enti

MONREALE, 10 agosto – Dopo l'approvazione da parte del Consiglio comunale è stato pubblicato sul sito del Comune di Monreale l'atto di revisione periodica delle partecipazioni in società ed enti.

Si tratta di un documento rilevante e contenente i dati relativi alla partecipazione a vario titolo del Comune in società così come previsto dalla normativa vigente. Dopo l'ultima ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni risalente al 2018, l'ente ha così deliberato la revisione periodica e, soprattutto, aggiornato i dati relativi che vanno comunicati nell'indagine annuale portata avanti dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti.

Nella revisione attuata, il Comune di Monreale mantiene la partecipazione in sette società in percentuale varia ed in relazione al mantenimento di servizi pubblici essenziali, istituzionali e di interesse generale per la promozione di attività culturali ed economiche. Di queste nessuna ricorre nelle ipotesi previste dal processo di razionalizzazione previsto dalla norma e risulta così impossibile procedere all'eliminazione delle relative quote di partecipazione.

Tra le società partecipate mantenute, infatti, figurano la SRR ''Palermo Ovest'' (Società di regolamentazione del servizio di gestione rifiuti) la cui partecipazione è prevista dalla legge regionale sulla gestione integrata dei rifiuti; l'acquedotto consortile ''Biviere'' che con una quota partecipativa del 50 per cento si occupa del servizio idrico per i Comuni di Monreale e Palermo ed il patto territoriale ''Alto Belice Corleonese'', agenzia di sviluppo locale, per una quota del 5 per cento.

Scorrendo l'elenco troviamo ancora il Consorzio ''Sviluppo e Legalità'' di cui il Comune è partecipe per una quota pari al 12,5 per cento che si occupa della gestione dei beni confiscati alla mafia; il GAL (Consorzio gruppo di azione locale) ''Terre Normanne'' con una partecipazione al fondo consortile di mille euro; il Consorzio distretto turistico ''Palermo - Costa Normanna'' per la promozione dei sistemi turistici locali con una partecipazione al fondo per 2.500 euro; la ''Monreale'' srl con una quota del 3,83 per cento, non più in attività, per la valorizzazione delle risorse specifiche delle zone rurali del territorio da mantenere fino alla liquidazione.