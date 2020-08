Scuolabus, nuove misure di sicurezza per l'avvio del servizio

Lo specifico allegato al DPCM del 7 agosto prevede nuove regole per il trasporto scolastico

MONREALE, 11 agosto – In vista del ritorno a scuola di settembre con l'adozione delle ormai note misure di sicurezza previste dal piano scuola nazionale sarà necessario osservare anche per il trasporto scolastico dedicato specifiche regole nel rispetto della normativa sanitaria.

Se, infatti, la programmazione del servizio scuolabus per il nuovo anno scolastico è già stata avviata anche a Monreale, quest'ultima dovrà adesso tenere in considerazione quanto disposto nello specifico allegato al nuovo DPCM emanato lo scorso 7 agosto. Di fatto si tratta di una serie di prescrizioni comuni a quelle per il ritorno a scuola in presenza e che mirano a mantenere misure di sicurezza omogenee per il trasporto dedicato agli studenti.

La condizione preliminare per usufruire del servizio scuolabus sarà l'assenza di tosse, raffreddore unitamente ad una temperatura corporea non superiore ai 37,5°. Durante il viaggio sullo scuolabus tutti gli alunni dovranno indossare la mascherina per la protezione di naso e bocca ad eccezione dei bambini al di sotto dei sei anni e degli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso della mascherina.

La distribuzione dei posti all'interno del mezzo di trasporto dovrà essere evidenziata tramite appositi segnali in modo da garantire il distanziamento di un metro tra gli alunni, derogabile solo nel caso di alunni che vivono nella stessa unità abitativa.

Si potrà altresì derogare al metro di distanza soltanto nel caso in cui sia possibile disporre l'allineamento verticale degli alunni sui singoli posti, escludendo il posizionamento faccia a faccia. L'utilizzo della capienza massima dei mezzi di trasporto adoperati nel rispetto delle modalità previste sarà comunque consentito per ogni tragitto di durata non superiore ai 15 minuti.

I Comuni, nel caso in cui emergessero criticità tra il rispetto delle misure previste e il numero di alunni iscritti al servizio, in accordo con le scuole potranno prevedere fasce orarie non oltre le due ore precedenti l'ingresso determinato a scuola e un'ora successiva all'orario di uscita previsto.

Infine sarà necessario sanificare i mezzi di trasporto utilizzati almeno una volta al giorno, predisponendo all'entrata sul mezzo detergenti per la sanificazione delle mani.