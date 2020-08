Referendum, il Comune attua la revisione delle liste elettorali

Il provvedimento in vista del Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre

MONREALE, 16 agosto – Anche Monreale si prepara al Referendum costituzionale, originariamente previsto per il 29 marzo e rinviato a causa dell'emergenza Covid-19, riguardante la riduzione del numero dei parlamentari che si terrà il 20 e 21 settembre 2020.

Attraverso la consultazione referendaria sarà possibile approvare o respingere la legge di revisione costituzionale recante ''modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari''.

Il nuovo testo della legge costituzionale approvato in via definitiva alla Camera l'8 ottobre 2019 prevede infatti la diminuzione del numero dei componenti di Camera e Senato: in particolare da 630 a 400 seggi alla Camera e da 315 a 200 seggi elettivi al Senato. Ma non solo questo. Le modifiche previste riguardano anche il numero minimo di senatori elettivi per ciascuna regione che nella nuova legge è pari a tre. Passa a cinque invece il numero massimo di senatori a vita di nomina presidenziale nel nuovo testo della legge.

Il Comune di Monreale ha così reso noto che sono state depositate presso l'ufficio elettorale nel periodo compreso tra il 10 e 15 agosto le decisioni dello stesso in relazione alle variazioni nelle liste elettorali, in accordo alla normativa vigente, comprensive degli elenchi degli elettori regolarmente iscritti. La votazione si svolgerà domenica 20 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì 21 settembre 2020 dalle 7 alle 15.