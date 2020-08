Strade comunali, approvati gli atti per l'avvio della gara

Approvati gli atti per l'avvio della procedura negoziata per l'accordo quadro per la manutenzione stradale 2020/2021

MONREALE, 21 agosto – Dopo l'approvazione degli elaborati progettuali e l'individuazione del metodo di gara, nei giorni scorsi il Comune di Monreale ha approvato gli atti di gara necessari per l'avvio della procedura di appalto per l'accordo quadro relativo alla manutenzione stradale.

I competenti uffici comunali, con determinazione dirigenziale dello scorso 10 agosto, hanno infatti determinato di affidare i lavori di manutenzione attraverso procedura negoziata, avvalendosi della piattaforma telematica del mercato elettronico della Pubblica Ammninistrazione.

L'accordo quadro prevede per il biennio una spesa complessiva di 995.600 euro, di cui 610.960 previsti per l'anno 2020 in ragione di specifici finanziamenti e 375.160 in previsione per il 2021.

La spesa per la realizzazione degli interventi previsti dall'accordo quadro sarà attivata dall'ente progressivamente attraverso la preventiva approvazione di specifica perizia tecnica ed in rapporto all'effettiva disponibilità in bilancio delle risorse occorrenti.