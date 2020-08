Monreale, guasto alla rete idrica, a secco alcune vie del paese

Gli operai dell’acquedotto comunale sono già al lavoro

MONREALE, 21 agosto – A causa di un guasto di grande entità alla condotta idrica in via Aldo Moro all’altezza del campo sportivo Conca d’Oro, l’erogazione dell’acqua proveniente dalla condotta comunale sarà interrotta nelle vie Aquino, via Cretazze, fondo Pasqualino e zone limitrofe.

Lo rende noto il comune attraverso una nota diramata dall’ufficio stampa. Gli uffici comunali ed in particolare l’ufficio acquedotto, prosegue il comunicato, sono già all’opera per effettuare le riparazioni che, si spera, consentiranno di risolvere al più presto la problematica.