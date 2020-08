Test sierologici sul personale scolastico: ecco le indicazioni in Sicilia

L'Ufficio Scolastico Regionale ha diramato oggi la nota alle scuole. Test effettuabili su base volontaria dal 24 agosto

MONREALE, 21 agosto – Arrivano anche in Sicilia le indicazioni operative per la somministrazione su base volontaria dei test sierologici sul personale docente e non docente che opera nelle scuole.

L'Ufficio Scolastico Regionale ha infatti inviato a tutte le istituzioni scolastiche della regione una nota contenente le disposizioni in merito alla luce dell'ordinanza del Commissario Straordinario dello scorso 28 luglio e della successiva circolare del ministero della Salute del 7 agosto.

L'iniziativa sanitaria è condotta innanzitutto a salvaguardia della salute pubblica, ma rappresenta in particolare un'importante indagine in vista del rientro a scuola a beneficio di tutta la comunità scolastica.

I test sierologici rapidi per la ricerca di anticorpi nei confronti del virus saranno effettuabili a partire dal 24 agosto 2020 fino alla settimana antecedente l'inizio delle lezioni, su base volontaria, da tutto il personale scolastico che lavora presso nidi, scuole del primo ciclo, scuole secondarie di secondo grado, scuole paritarie e nei centri di istruzione e formazione professionale.

Per effettuare il test sarà necessario rivolgersi al medico di medicina generale di riferimento, nel caso in cui la persona ne sia priva presso il luogo del domicilio lavorativo o il medico non abbia aderito al programma, occorrerà invece contattare il dipartimento di Sanità Pubblica dell'ASP di riferimento che sarà tenuta in questo caso ad eseguire il test.

Nei casi di positività al test sierologico, il dipartimento di Sanità Pubblica dell'ASP provvederà all'effettuazione del tampone, seguendo le procedure previste sulla base del risultato. Per il personale scolastico, infatti, il periodo di assenza dal lavoro compreso tra l'esito positivo del test sierologico e l'esito del tampone è equiparato alla quarantena, così come stabilito dall'ordinanza del Commissario Straordinario.

Attraverso il ''Sistema Tessera Sanitaria'', infine, saranno a disposizione dei medici di medicina generale e degli operatori delle ASP le funzionalità per la registrazione dell'avvenuta somministrazione del test sierologico al personale scolastico.