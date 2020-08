La Sicula Faber Band ieri sera in concerto a Monreale

Ripartono in sicurezza gli spettacoli a Monreale

MONREALE, 23 agosto –Con grande entusiasmo, nonostante le restrizioni antiCovid, si è aperta la prima serata della seconda edizione del "Festival delle musiche", che ha avuto avvio ieri sera nella splendida cornice di piazza Guglielmo Monreale.

Ad esibirsi davanti un pubblico composto e rispettoso, la Sicula Faber Band, formazione di otto polistrumentisti dalla trentennale carriera musicale che per l'occasione si sono esibiti con il chitarrista di Fabrizio De André, Michele Ascolese.

La band ha incantato i presenti con una carrellata di grandi successi del cantautore genovese: "Con grande passione ho avuto il piacere di suonare,- ha detto Ascolese - oltre che con una band preparata e appassionata della musica di De Andrè, in una cornice così bella come il Duomo di Monreale. Uno dei posti più belli in cui abbia suonato, è stato davvero un onore.''

I cittadini hanno raccolto l'appello ad una fruizione composta, mantenendo per tutta la durata del concerto la mascherina e una distanza interpersonale consona. Una buona prova di normalità che fa ben sperare per le prossime serate, altre dieci fino al 13 settembre, giorno della conclusione del Festival con l'orchestra Sinfonica Siciliana al chiostro.

Gli appuntamenti di questa settimana organizzati dall’Assessorato al Turismo del Comune di Monreale sono: 4 Kantus mercoledì 26, The morning Glory Oasis Tribute venerdì 28, Lidia Schillaci sabato 29 e infine la Tribute Band Vasco Rossi Un gran bel film domenica 30.

Gli spettacoli inizieranno alle 21:30 a piazza Guglielmo II.