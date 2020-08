Scuola, firmato il protocollo per l'utilizzo degli spazi parrocchiali

Arrivata oggi la firma sul documento di intenti tra Regione, C.e.s.i, Anci e Usr per l'utilizzo dei locali della Chiesa per il ritorno a scuola

MONREALE, 27 agosto – È stato firmato oggi, presso l’Arcivescovado di Monreale, il Protocollo d’Intesa tra l’Assessorato regionale all’Istruzione, la Conferenza episcopale siciliana (C.E.SI), ANCI e USR finalizzato alla possibile utilizzazione, in comodato d’uso, di spazi parrocchiali ed edifici ecclesiastici, da destinare all’accoglienza degli studenti, in vista della ripresa delle attività didattiche nel rispetto delle misure anti-Covid19.

Lo rende noto l'assessore regionale all'Istruzione Roberto Lagalla. Erano presenti alla firma del documento monsignor Michele Pennisi, arcivescovo di Monreale, in rappresentanza della Conferenza Episcopale Siciliana, Elio Cardinale, presidente della task-force regionale e il Sindaco Leoluca Orlando, per ANCI Sicilia.

Si tratta, come ha riportato stamane il nostro quotidiano riguardo al ritorno a scuola a Monreale,di un importante passo in avanti che permetterà anche in Sicilia di mettere in atto una sinergia con la Chiesa che consentirà di trovare quegli spazi necessari per la ripartenza e di cui alcune scuole hanno bisogno per ripartire.

Le misure di sicurezza, prima fra tutte il distanziamento fisico degli alunni, richiedono innanzitutto maggiori spazi e l'iniziativa formalizzata oggi rappresenta un valido strumento di supporto per il ritorno alla scuola in presenza degli alunni siciliani.