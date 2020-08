Monreale si veste di...''rosa''

Aspettando il Giro d’Italia Assofioristi Confcommercio addobba il balcone del Municipio

MONREALE, 29 agosto – Oggi il balcone del Municipio è stato addobbato con una composizione floreale che si rifà al colore identificativo del Giro d’Italia, in partenza proprio da Monreale il 3 ottobre.

Il Comune ha aderito all’ iniziativa “Balconi Rosa”, promossa da Rcs, gli organizzatori del Giro e rivolta a tutte le città sedi di partenza della manifestazione. Grazie all’intervento del presidente di Unioncamere Sicilia Pino Pace che ha patrocinato l’iniziativa.

Gli associati Assofioristi della Confcommercio hanno pertanto realizzato un allestimento floreale in rosa, ispirato alla kermesse sportiva.

Il sindaco Alberto Arcidiacono, ha risposto con fattiva e significativa collaborazione, scegliendo il balcone del Palazzo di Città, che è stato addobbato con la supervisione di Geppino Pupella, assessore comunale alle Attività produttive. Gli scatti artistici sono stati realizzati dal fotografo Giuseppe Giurintano e quelle selezionate verranno diffuse e pubblicate sui canali social del Giro e sui quotidiani Rcs: Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.

''Dopo avere colorato di rosa nei mesi scorsi una suggestiva parte del Duomo, adesso promuoviamo, attraverso questa bellissima iniziativa, l’ex Palazzo Reale, oggi sede del Comune di Monreale - dichiara il sindaco Alberto Arcidiacono - preparandoci al grande evento sempre nel massimo rispetto delle misure antiCovid. È questa un’ occasione per riaccendere l’entusiasmo nel vivere sportivamente questa grande emozione. Un ringraziamento particolare voglio rivolgerlo – conclude il primo cittadino – al presidente di Unioncamere Sicilia Pino Pace , al presidente Ignazio Ferrante e a tutti gli associati Assofioristi Confcommercio che hanno reso possibile la realizzazione del bellissimo allestimento floreale che avremo modo di ripetere per la partenza del giro, prevista per il 3 ottobre e al fotografo Giuseppe Giurintano che ha realizzato le foto che promuoveranno la nostra città “.