Monreale, al via il bando per l'utilizzo delle palestre scolastiche

Potranno presentare domanda enti e associazioni sportive entro il 15 settembre

MONREALE, 1 settembre – Il Comune di Monreale ha pubblicato sul sito istituzionale l'avviso pubblico rivolto ad enti ed associazioni sportive affiliate a federazioni o a società sportive riconosciute dal CONI che intendono ottenere l'utilizzo di una palestra scolastica per il nuovo anno.

Al fine di favorire la crescita sociale e lo sviluppo fisico dei cittadini e di incrementare l'utilizzo delle strutture pubbliche sportive, saranno messe a disposizione dei richiedenti le palestre scolastiche annesse agli istituti scolastici di Monreale ''Francesca Morvillo'', ''Veneziano-Novelli'' (sede Antonio Veneziano e plesso di Aquino), ''Margherita di Navarra'' (sede scuola media di Pioppo) in orario extrascolastico.

Vista la necessità di garantire il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, sarà necessario che gli enti interessati all'utilizzo delle palestre comunali siano dotati di termoscanner e materiali per la sanificazione. Inoltre le associazioni sportive dovranno osservare tutte le misure di sicurezza previste dai protocolli nazionali adottati in accordo con l'autorità sanitaria per le attività sportive.

Gli enti e le associazioni sportive interessate potranno partecipare al bando di assegnazione con apposita richiesta scritta, in carta libera, secondo il modello disponibile sul sito internet del Comune di Monreale, da inviare al Comune e al dirigente scolastico della scuola interessata entro e non oltre il 15 settembre 2020.

Non saranno prese in considerazione le domande di associazioni che risultino inadempienti rispetto al pagamento della quota prevista da regolamento per l'anno 2019/2020.