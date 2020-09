Monreale, rifiuti e degrado in via Pio La Torre

La segnalazione arriva dagli abitanti della zona. LE FOTO

MONREALE, 4 settembre - La segnalazione arrivata in mattinata in redazione vuole denunciare lo stato di degrado di Via Pio La Torre.

Percorrendo tutta la via, ci si accorge dello stato di incuria in cui versa. Questo, sostengono i residenti, non solo per una mancata rimozione rifiuti, ma per l’inciviltà dei cittadini, i quali si permettono di abbandonare sui marciapiedi qualsivoglia rifiuto, dal ‘semplice’ sacchetto dell’immondizia a rifiuti molto più grandi e pericolosi come materassi e mobili di porcellana.

La segnalazione è partita da un gruppo di abitanti del quartiere che hanno deciso di dire basta a questa situazione. Gli stessi cittadini si sentono frustrati nel vedere il loro quartiere in queste condizioni.

Le denunce ci sono state nel corso dei mesi, sia in modo formale che informale, ma sfortunatamente mai ascoltate.

L’abbandono di questi rifiuti ha anche attirato degli spiacevoli visitatori per gli abitanti della zona: decine di topi si aggirano nell’area circostante della via mettendo a repentaglio la salute dei molti bambini che quotidianamente giocano sui marciapiedi.

Qualcuno racconta, in proposito, che non molto tempo fa un bambino che passava è stato aggredito da un roditore mentre scorrazzava in mezzo a un cumulo di rifiuti.